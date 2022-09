Quando si è un giocatore che arriva dall'Europa, magari non troppo conosciuto tra le montagne di Salt Lake City , capita anche di dover iniziare la propria avventura NBA chiarendo un piccolo mistero . È quello che è successo a Simone Fontecchio , reduce dall'ottimo Europeo con la maglia azzurra e finalmente pronto a iniziare la sua avventura NBA, con la maglia degli Utah Jazz. Quella che per quasi otto anni ha indossato Joe Ingles , ovvero il giocatore che - secondo i media dello Utah - era l'idolo dell'azzurro . Un'incomprensione nata durante un'intervista condotta ai Giochi Olimpici di Tokyo, la scorsa estate: "Il giornalista ha capito che fosse il mio idolo, ma io non l'ho mai detto ", ha dichiarato Fontecchio, spiegando una (presunta) affermazione che era sembrata strana perfino al giocatore australiano ex Jazz ( "Gli conviene trovarsi un idolo migliore", aveva scherzato Ingles , prima di regalare complimenti sul suo avversario olimpico). " Ovviamente lo ammiro e lo rispetto tantissimo ", ha specificato Fontecchio parlando di Ingles, ma "smontando" anche così di fatto una notizia che stava già guadagnando popolarità tra i tifosi dei Jazz.

Fontecchio non è Ingles ma certamente potrà portare in dote a Utah alcune delle caratteristiche tecniche che hanno fatto la fortuna del giocatore ora ai Bucks (infortunato): "Il tiro è uno dei miei punti di forza - proprio come accadeva per Ingles - e mi trovo bene a giocare in campo aperto", ha dichiarato l'azzurro. "Con la mia difesa e la mia intensità credo di poter essere un fattore". Senza dimenticare le aree del gioco ancora da migliorare: "Il ball handling, le letture di gioco e la gestione del pick and roll". Ecco, tre aree in cui Ingles per anni ha abituato molto bene i tifosi dello Utah.