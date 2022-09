La nuova stagione dei San Antonio Spurs non ha più nessun legame con le grandi firme degli Spurs del passato - non ci sono più i Duncan, i Parker, i Ginobili, ovvio - ma quel che forse è peggio a mancare più ancora dei nomi sono le ambizioni di alta classifica. Lo sa bene l'unico vero trait d'union tra i texani di ieri e quelli di oggi, l'eterno coach Popovich: "Forse non dovrei dirlo, ma lo dirò lo stesso: nessuno qui dovrebbe andare a Vegas col pensiero di scommettere su di noi come possibili campioni NBA". Un'ammissione tanto scontata quanto onesta che ha fatto divertire i giornalisti presenti al media day della squadra, ma che ha anche ricordato la realtà di una franchigia in ricostruzione, e non da oggi. "E cosa succede se invece lavorano tutti duro e si danno da fare?", ha continuato Popovich nel suo show. "No, con ogni probabilità non succederà nulla, non è abbastanza", ha ammesso col sorriso. "Ma non è questo il punto - ha aggiunto - e di vincere non me ne potrebbe interessare di meno. Perché il punto oggi è provare a sviluppare questo gruppo e assicurare a ogni giocatore che ne fa parte l'opportunità migliore per avere una carriera NBA lunga e di successo".