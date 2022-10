1/8

CLEVELAND CAVALIERS-PHILADELPHIA 76ERS 97-113 | Terza vittoria su tre per i Sixers in questa pre-season, superando per la seconda volta consecutiva i Cavaliers — questa volta a domicilio. Joel Embiid viene tenuto a riposo per prepararsi al meglio in vista della regular season e coach Rivers schiera PJ Tucker da 5 fin da inizio gara e scappa via con un parziale di 24-9 per aprire i conti, senza più voltarsi indietro. Il miglior realizzatore a fine gara è Tyrese Maxey con 19 punti in 24 minuti

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA