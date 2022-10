Cosa c'entrano Starks e i Knicks con i Sonic Youth

Negli anni '90 i Sonic Youth erano una delle band più in voga a New York e nel mondo. Negli anni '90 anche i Knicks viaggiavano ai piani alti NBA, per merito di Patrick Ewing e John Starks. Un video che in qualche modo unisce i due mondi e che per anni si era considerato perso (introvabile anche su YouTube) è tornato oggi alla luce

Era il 17 maggio 1994. Era una New York City diversa. Ed erano dei New York Knicks diversi. Erano sul 2-2 nella serie di semifinale di conference contro i Bulls, ad esempio (anche se Michael Jordan non c'era più, impegnato a inseguire il suo sogno nel baseball). Il giorno dopo - il 18 maggio - avrebbero vinto gara-5, ma avrebbero avuto bisogno della settima gara (e di una vittoria 87-77) per eliminare Chicago e - dopo aver fatto lo stesso con Indiana - raggiungere le finali NBA. Era la squadra allenata da Pat Riley in panchina, con Patrick Ewing sotto canestro ovviamente, ma anche quella di Charles Oakley e Anthony Mason, i due "enforcer" che rispecchiavano al meglio lo spirito da duri di una squadra e di una città che aveva anche uno strano eroe: John Starks. Segnava quasi 20 punti di media a sera, nonostante non fosse stato neppure mai scelto al Draft NBA. Per questo piaceva così tanto ai tifosi e a... Kim Gordon. Sì, la voce dei Sonic Youth, un gruppo culto a metà anni '90, newyorchese nel DNA, formatosi solo all'inizio di quel decennio, ma già capaci di costruirsi un nome e meritarsi un invito su uno dei palcoscenici più famosi in città, quello del Late Show con Dave Latterman (che andava in scena al celebre Ed Sullivan Theater, all'angolo tra Broadway e la 53^ Strada). E quella sera, quel 17 maggio 1994, i Sonic Youth da Letterman suonano uno dei loro inni, "Bull in the heather", e Kim Gordon davanti alle telecamere di CBS imbraccia il basso e canta indossando la canotta n°3 di John Starks.