Westbrook&co., che disastro: chiudono 1/25 al tiro

C’è un video che sta circolando in rete in cui il n°0 dei Lakers, con sotto un’impietosa statistica che riporta il suo 0/11 al tiro dal campo e 0/6 dall’arco, definisce come “solida” la sua prestazione da 2 punti complessivi e tanto affanno in attacco. Ironia che ha un (enorme) fondo di verità, visto che i Clippers hanno scommesso ben volentieri sulle pessime percentuali al tiro di Russell Westbrook - vincendo ampiamente il confronto - e prendendosi il lusso di lasciare ai margini del match anche Patrick Beverley e Kendrick Nunn; entrambi imprecisi tanto quanto il chiacchierato Westbrook. I dati infatti sono impietosi: Beverley da quando veste la maglia dei Lakers in due partite ha segnato 2 canestri e commesso 8 falli, mentre Nunn in uscita dalla panchina in 11 minuti ha trovato il tempo di sbagliare 7 tiri e di non realizzare neanche un punto. LeBron James al termine della gara d’esordio aveva denunciato l’assenza di tiratori in squadra, confermata nei fatti da un secondo match che apre scenari complicati da affrontare nei prossimi mesi per i Lakers.