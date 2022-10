LeBron lancia l'allarme: "Non abbiamo tiratori"

I Los Angeles Lakers hanno perso la prima partita di regular season contro i Golden State Warriors senza riuscire a tenere il passo dei campioni in carica, travolti da un parziale di 24-3 nel corso del terzo quarto che ha deciso la partita. A compromettere la gara dei gialloviola non è stata solo la forza degli avversari, ma anche l’imprecisione dalla lunga distanza, chiudendo con un misero 10/40 dall’arco che nei primi tre quarti era stato 6/31, pari al 19%. Ma mentre Anthony Davis si è rammaricato per i tanti tiri aperti sbagliati, LeBron James ha dato una versione molto più onesta per spiegare il dato: "Se abbiamo avuto tiri aperti, è anche perché ce li hanno concessi. A essere del tutto sincero, non siamo una squadra che è costruita con grande tiro. Alla fine la verità è questa. Non è che abbiamo chissà quali tiratori in squadra, gente che ha tirato con il 40% da tre in carriera". Un riferimento neanche troppo velato alle perdite dei vari Malik Monk e Carmelo Anthony in estate, che al netto delle loro mancanze difensive potevano dare alla causa pericolosità perimetrale.