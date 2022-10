Giannis mostruoso, Sixers a picco: i risultati

5/18 ©Getty

Niente vittoria neanche questa volta per Banchero, che si schianta anche contro i Celtics nonostante la terza partita in fila da almeno 20 punti in questo avvio di stagione: per il n°5 Magic sono 23 punti, ma con tanti errori (6/19 dal campo), 2/7 dall’arco, 5 rimbalzi, 3 assist e -16 di plus/minus. Ci prova in ogni modo Banchero, ma nonostante un quintetto tutto in doppia cifra - 29 punti per Ross - la sostanza in casa Orlando non cambia: sarà un anno complicato per la squadra della Florida (0-3 di record)

