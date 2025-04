Sotto 1-2 dopo la sconfitta in volata di gara-3, i Pistons vogliono regalare una soddisfazione ai tifosi di casa e hanno intenzioni bellicose per la sfida che questa sera potrebbe indirizzare la serie con i Knicks. A dare la carica alla squadra ci hanno pensato coach J.B. Bickerstaff e Cade Cunningham con le loro parole alla vigilia e l’appuntamento per gara-4 tra Detroit e New York è per le 19 su Sky Sport NBA con il commento in diretta a cura di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua

“I nostri ragazzi ci credono, daremo battaglia e non saremo sconfitti ”, con queste parole coach J.B. Bickerstaff ha voluto riassumere così l’atteggiamento che i Pistons avranno questa sera, quando in gara-4 si giocheranno buona parte delle loro chance nella serie contro New York . La sconfitta in volata patita in gara-3 ha infatti spostato l’inerzia della sfida in direzione dei ragazzi allenati da coach Tom Thibodeau e per i padroni di casa non esiste alternativa alla vittoria. Una vittoria che consentirebbe oltretutto al pubblico di Detroit di gioire per la prima volta dal maggio del 2008 , ovvero dall’ultimo successo casalingo ai playoff per i Pistons . E che l’intensità sarà altissima fin dalla palla a due lo ha fatto capire anche Cade Cunningham . “Stiamo imparando a essere aggressivi fin dall’inizio ” ha dichiarato la stella della squadra, “e in gara-4 faremo proprio questo ”.

New York ci crede

E se i Pistons hanno intenzione di giocarsi con energia le loro corta, senza lasciare nulla di intentato, i Knickssi approcciano a gara-4 con qualche certezza in più. Oltre al vantaggio 2-1 nella serie, New York ha nel motore un Karl-Anthony Towns apparso in forma eccellente in gara-3, chiusa con 31 punti. Una prestazione che, secondo il diretto interessato, è arrivata soprattutto grazie alla capacità della squadra di attaccare di più in transizione. Il segreto per vincere ancora, però, rimane nella metà campo amica, dove Thibodeau punta tutto sull’accoppiata OG Anunoby-Mikal Bridges per fermare prima di tutto Cunningham. L’appuntamento per la sfida che può se non decidere almeno indirizzare la serie tra Detroit e New York è per le 19 su Sky Sport NBA con il commento in diretta a cura di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua.