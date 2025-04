Come era già accaduto nei primi due episodi della serie, anche gara-3 tra Warriors e Rockets è stata molto animata e caratterizzata da continui scontri fisici e verbali. Alla fine l’ha spuntata Golden State grazie a una grande prestazione firmata Steph Curry, ma nel dopo partita le tensioni sono continuate tra Jalen Green e Draymond Green. E in conferenza stampa la giovane stella di Houston, protagonista di una serata difficile, non l’ha mandata a dire al veterano avversario

Dopo la grande prestazione di gara-2, in cui aveva mandato in crisi quasi da solo la difesa di Golden State, in gara-3 Jalen Green ha vissuto un’altra serata complicata. A dire la verità è stato tutto l’attacco dei Rockets a fare molta fatica, ma sulla sconfitta 104-93 dei suoi pesa molto il 4/11 al tiro per soli 9 punti della giovane stella. Ai ragazzi di coach Ime Udoka questa volta non è bastata nemmeno l’assenza di Jimmy Butler e nonostante la partita sia stata per larghi tratti caratterizzata dallo scontro fisico, in cuiHouston sguazza e eccelle, alla fine è arrivato il colpo del 2-1 per gli Warriors. E le tensioni accumulate sul campo sono proseguite anche in sala stampa.