Sotto 1-2 e in trasferta sul campo dei T’Wolves, i Lakers affrontano gara-4 con la convinzione che possa essere già decisiva per la serie e con il dubbio che riguarda le condizioni di Luka Doncic. Lo sloveno, fortemente limitato da un problema allo stomaco in gara-3, è atteso a una grande prova per evitare una sconfitta che trascinerebbe la squadra sull’orlo dell’eliminazione. La diretta della sfida tra T’Wolves e Lakers inizia alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Quando i Lakers, giusto un paio di settimane fa, chiudevano la loro regular season con un 3° posto frutto dell’ottima seconda metà di stagione, forse non immaginavano un primo turno di playoff così complicato. Nonostante il vantaggio del fattore campo, già smarrito in gara-1, infatti, la serie con Minnesota si sta rivelando se non una montagna, almeno una collina da scalare per i ragazzi di coach JJ Redick. Sotto 1-2 e di nuovo in trasferta al Target Center, per i gialloviola gara-4 diventa già cruciale. In gara-3, d’altronde, non è bastato nemmeno un LeBron James ‘vintage’ da 38 punti e 10 rimbalzi a evitare la sconfitta. E proprio quanto visto in gara-3 preoccupa in casa Lakers, a partire dalle condizioni di Luka Doncic, fortemente limitato da un problema allo stomaco nella partita giocata venerdì notte. Per nutrire speranze concrete, la banda di Redick ha un bisogno assoluto di recuperare lo sloveno, anche perché dall’altra parte c’è un avversario che sembra guadagnare ogni giorno maggior fiducia nei propri mezzi.