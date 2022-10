Irving urla: "Tira, Ben!", poi spiega a fine gara

HIGHLIGHTS NBA

Giannis da 43 domina i Nets, Lakers ancora ko

Giannis Antetokounmpo segna 34 dei suoi 43 punti nella ripresa e travolge Brooklyn (33 punti per Durant), i Lakers senza Westbrook affondano anche contro Denver - 0-4 il record gialloviola, 31 punti per Jokic. Banchero ritocca il suo massimo in stagione: 29 punti, ma Magic battuti anche a Cleveland. Sei minuti in campo e 0 punti a referto per Fontecchio nella vittoria Jazz contro Houston, perde ancora Philadelphia, New York passa all’OT contro Charlotte. Ecco i risultati e gli highlights delle 10 gare della notte

MILWAUKEE BUCKS-BROOKLYN NETS 110-99 | Nella partita più spettacolare della notte, i Nets affondano nel quarto periodo (32-23 di parziale) e incassano la terza sconfitta nelle prime quattro gare, con coach Nash espulso per la prima volta in carriera da allenatore e impotente di fronte all’ottimo secondo tempo Bucks - abili a rimontare dopo il 35-18 incassato nel secondo quarto. L’ultima scossa prova a darla Irving, segnando 11 punti in fila (27 totali) e rimettendo il punteggio in parità a 10 secondi dal temine - senza riuscire poi ad andare oltre

Protagonista indiscusso di una partita rivoltata come un calzino è Giannis Antetokounmpo - autore di 43 punti, 14 rimbalzi e 5 assist; ben 34 punti arrivano nella ripresa, quando più conta per Milwaukee che resta imbattuta e si prende la terza vittoria in fila anche grazie ai 20 punti in uscita dalla panchina di Bobby Portis (con 11 rimbalzi) e ai 15 realizzati da Jrue Holiday, nonostante una serata modesta al tiro - 5/18 complessivo, con 1/6 dall’arco