Smith Jr. rinato a Charlotte: la NFL può aspettare

In attesa del ritorno di LaMelo Ball, gli Charlotte Hornets sono scesi sul parquet del Madison Square Garden schierando come point guard titolare Dennis Smith Jr., l'ex scelta n°9 al Draft 2017 dei Dallas Mavs, messo sotto contratto in estate dalla squadra del North Carolina. Smith Jr. ha chiuso in doppia doppia (14 punti e 11 assist), approfittando anche della contemporanea assenza dell'altra guardia titolare degli Hornets, Terry Rozier. Un'occasione inaspettata di avere minuti (37 a New York, 34 la gara prima ad Atlanta) e visibilità per un giocatore che in estate aveva pensato - seriamente, assicura lui - di andare a giocare a football nella NFL. "Al mio ex agente l'avevo detto: se non arriva una chiamata NBA, oltreoceano io non ci vado. Se le cose non si sistemano, allora provo a giocarmi la carta NFL. Ero serio - assicura - ho lavorato tanto in sala pesi e messo su parecchi chili. Ci volevo provare davvero".