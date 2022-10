-8 AL VIA

1 giocatore per squadra con qualcosa da dimostrare

A poco più di una settimana dall’inizio della regular season, il sito ufficiale della NBA ha passato in rassegna tutte le 30 squadre per trovare un giocatore che ha qualcosa da dimostrare nel corso del 2022-23. La classica 'chip on the shoulder' per smentire i detrattori e trovare ulteriori motivazioni: ecco quelli che sono stati selezionati

ATLANTA HAWKS — DEANDRE HUNTER | La salute è sempre stato il problema principale per Hunter, quarta scelta assoluta del Draft 2019. Williamson, Morant, Barrett e Garland hanno tutti ricevuto estensioni contrattuali in tripla cifra, mentre lui è ancora fermo: se non dovesse arrivare l’accordo entro il 17 ottobre, sarebbe restricted free agent in estate. Motivo in più per fare il salto di qualità

BOSTON CELTICS — MALCOLM BROGDON | Dopo aver vinto il premio di Rookie dell’Anno con Milwaukee, a Indiana non è riuscito a tornare al centro del discorso cestistico per via di sconfitte e infortuni. Ai Celtics, con un ruolo in uscita dalla panchina, è chiamato a fare la differenza per i vice-campioni NBA