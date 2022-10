Paolo Banchero per sua stessa ammissione non ha una vita chissà quanto appassionante fuori dal campo. "Non avendo una fidanzata o figli, quando non mi alleno o non dormo non faccio chissà cosa" ha detto il futuro azzurro in un’intervista con The Athletic. "Guardo un sacco di serie televisive, quello sì. Sto recuperando ‘Stranger Things’ e non vedo l’ora che esca ‘BMF’. Guardo tante partite NBA in tv. E poi gioco a 2K". E proprio parlando del celebre videogioco della pallacanestro NBA, di cui è diventato il primo giocatore del college a essere rappresentato nel gioco lo scorso anno, che Banchero ha raccontato il suo “trucco” per vincere tutte le partite con i suoi Orlando Magic. "Quando li prendo, siamo forti per davvero" ha detto alla presenza del suo compagno di squadra Cole Anthony lì vicino. E proprio per prendere in giro Anthony, Banchero ha svelato: "Quando li uso, metto me stesso da point guard e tolgo tutte le guardie a partire da Cole. Poi metto in campo solo giocatori sopra i 2.10. Ve lo dico: ci muoviamo alla grande, siamo imbattibili così". In effetti i Magic hanno tanti giocatori sopra quell’altezza, da Franz Wagner (a tutti gli effetti un esterno) a Wendell Carter Jr. passando per Bol Bol, Mo Bamba e l’infortunato Jonathan Isaac. Chissà che il capo allenatore Jamahl Mosley non possa trarre spunto dall’intuizione tattica del suo rookie e provare una soluzione del genere anche in partita, visto che il reparto guardie con gli infortuni di Anthony, Jalen Suggs, Gary Harris e Markelle Fultz è particolarmente sguarnito.