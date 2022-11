3/11

DIRIGENTE 3 SU IRVING | "Il problema è: ma sarà in grado di giocare?. Non importa quale sia il motivo per cui non puoi giocare, ma per essere un giocatore bisogna essere in campo. E anche prima di tutto quello che è successo prima del Covid, metà delle volte non aveva voglia di giocare a basket. Bisogna anche considerare che ha un’età per la quale gli infortuni si faranno più frequenti. È probabilmente uno dei primi dieci giocatori della lega, ma anche un enorme rischio"