Clippers-Nets: George sfida Durant alle 22 su Sky

Lakers ko anche coi Kings: Boston fa 5 in fila

I Lakers senza LeBron James perdono anche contro i Kings, mentre altrove le superstar sono in grande spolvero: Tatum con 34 punti guida Boston al successo su Denver, Ja Morant sfiora la tripla doppia nella vittoria di Memphis su Minnesota, Steph Curry segna 40 punti con 6 triple per liquidare i Cavs. Perdono in trasferta, decimate dalle assenze, sia Milwaukee che Phoenix, contro San Antonio e Orlando

BOSTON CELTICS-DENVER NUGGETS 131-112 | Grant Williams ha indossato di nuovo i vestiti da Batman - meno di due settimane dopo la riuscita messa in scena di Halloween - per concedersi una super prestazione a livello difensivo per fermare almeno parzialmente Nikola “Joker” Jokic, autore di 29 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Al resto ci ha pensato il 34-21 di parziale nell’ultima frazione e la grande prestazione di squadra (57% al tiro complessivo, soltanto 7 palle perse e 16 triple a bersaglio): il modo migliore per prendersi la 5^ vittoria in fila

A interrompere la striscia di quattro successi Nuggets invece ci ha pensato Jayson Tatum, autore di 34 punti con 11/21 al tiro, 8 rimbalzi, 5 assist e +18 di plus/minus, mentre sono 25 con 11/15 dal campo per Jaylen Brown - anche lui uomo tuttofare sul parquet come dimostrano gli otto rimbalzi e gli otto assist. A completare il produttivo quintetto Celtics è Al Horford: 21 punti, 7 rimbalzi e un cruciale 6/8 dall’arco che messo alla corde la difesa di Denver. Boston sale così al 2° posto in solitaria a Est