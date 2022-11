L'ex NBA Isaac Humphries fa coming out: "Sono gay"

Con un video condiviso sui social, l’ex giocatore NBA Isaac Humphries ha rivelato ai suoi compagni di squadra la sua omosessualità e le difficoltà che ha dovuto affrontare in passato, arrivando anche al tentato suicidio. È il primo cestista professionista in attività a fare coming out dai tempi di Jason Collins nel 2013. "Essere un buon esempio è il motivo principale per cui lo faccio: voglio aiutare le persone dimostrando che si può essere gay ed essere atleti di alto livello" ha detto a ESPN

Isaac Humphries è il centro titolare dei Melbourne United, squadra della lega NBL australiana nonché miglior stoppatore dell’intero campionato. Il 24enne ha girato il mondo nella sua ancor breve carriera professionistica, passando dall’Australia all’Europa fino agli Stati Uniti con due anni all’università di Kentucky, una discreta esperienza in G-League e cinque partite in NBA per gli Atlanta Hawks nella stagione 2018-19, senza lasciare particolarmente il segno. Da ieri, però, il suo nome è diventato famoso in tutto il mondo: con un video pubblicato sui social, infatti, Humphries ha fatto pubblicamente coming out, diventando l’unico giocatore professionista maschile in attività in una lega di primo livello a dichiararsi gay, il primo a farlo dai tempi del veterano NBA Jason Collins nel 2013. Humphries ha raccontato la sua esperienza davanti ai propri compagni di squadra del Melbourne United, spiegando anche di aver affrontato momenti difficili nel corso della sua vita. "Qualche anno fa ho attraversato un momento molto brutto e molto solo. Non potevo essere me stesso e ho cercato di togliermi la vita. Il motivo principale dietro quel tentativo erano le mie difficoltà con la mia sessualità, con l'accettare il fatto che sono gay. Lo odiavo. Ero disgustato da me stesso. Pensavo di non potere essere quel tipo di persona nel nostro ambiente cestistico".