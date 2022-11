Dall'Africa il sogno impossibile della NBA. VIDEO

Nkwain Kennedy ha 21 anni e vive a Bamenda, in Camerun - e quindi è facile pensare che i suoi idoli siano Joel Embiid o Pascal Siakam. Perché il suo sogno - dichiarato a suon di post dai suoi account social - è uno e uno soltanto: arrivare a giocare nella NBA. I suoi video sono già diventati virali - Nkwain ha quasi 200.000 follower su Instagram (ma uno di questi è Steph Curry!) e oltre 1.4 milioni su TikTok - e anche nell'ultimo il suo messaggio è chiaro: "Questo è il mio viaggio, quello che chiamo 'The Process' [non a caso un termine utilizzato tantissimo proprio dai Sixers di Embiid, che ne ha fatto il suo soprannome, ndr]", racconta mentre scorrono le immagini dei suoi allenamenti compiuti in condizioni incredibili. "Ore, giornate, dalla mattina all'alba fino a notte profonda, sotto la pioggia, tra la polvere, con ogni mezzo necessario". Sognando la NBA, sognando magari un giorno di poter competere contro i campioni di cui oggi vede solo qualche video in tv, ma che dimostra di conoscere benissimo: "Mi piace l'atletismo di Ja Morant, la velocità di Russell Westbrook, il trattamento di palla di Kyrie Irving, il tiro di Steph Curry, l'intelligenza di LeBron James, la capacità di guidare una squadra di Chris Paul". Riuscirà mai a raggiungerli? Non si sa, ma l'importante forse non è la destinazione quanto il viaggio. "Non tutti lo capiranno forse. Ma non c'è piano B, perché il mio piano B è far sì che il mio piano A funzioni".