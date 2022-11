Cole Anthony e la provocazione: "Grazie Chicago"

Aver vinto contro Chicago ha sempre un sapore diverso per gli Orlando Magic negli ultimi mesi - dopo che Nikola Vucevic, leader della squadra della Florida per anni, è stato ceduto proprio ai Bulls nel marzo 2021 per fare il salto di qualità che invece in Illinois non è arrivato. Con Vucevic infatti Chicago non pare essere competitiva a livello playoff, mentre la sua cessione ha accelerato il processo di rebuilding dei Magic: in cambio infatti Orlando ha ricevuto sia Franz Wagner - scelto al Draft proprio con la chiamata dei Bulls - che Wendell Carter Jr.; altro talento che sta crescendo in un roster che da un mese si gode anche Paolo Banchero. Per questo motivo Cole Anthony non ha resistito e ha deciso di postare sui social l’immagine dei volti dei suoi due giovani compagni di squadra con un messaggio chiaro e provocatorio: “Grazie Chicago”, a conferma di quello che pensano in molti (se non tutti), ossia che la trade per i Bulls è stata un completo disastro.