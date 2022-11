highlights nba

Super Thompson per Golden State, 3^ in fila Lakers

Esplode Klay Thompson che con 10 triple a segno regala la prima vittoria esterna a Golden State. Brooklyn riaccoglie Kyrie Irving ma festeggia il miglior Ben Simmons della stagione (oltre al solito Durant). Vincono i Lakers ancora senza LeBron con 30 e 18 rimbalzi di Anthony Davis, mentre non si ferma la corsa di Sacramento, giunta alla 6^ vittoria in fila. Denver passa di uno sul campo di Dallas e Cleveland (facile) su quello di Miami. Vittorie interne per Washington e Phoenix contro Charlotte e New York

PHOENIX SUNS-NEW YORK KNICKS 116-95 | Nessun problema per i Suns, che scappano via con un parziale di 30-15 nel terzo quarto e superano agilmente i New York Knicks in debito di ossigeno. Pur senza Chris Paul e Cam Johnson, i Suns si affidano a un quintetto tutto in doppia cifra guidato dai 20 punti di Devin Booker per superare gli ospiti, arrivati alla quarta di cinque partite in trasferta nel giro di sette giorni. Non bastano i 27 punti di Jalen Brunson alla squadra di coach Thibodeau

WASHINGTON WIZARDS-CHARLOTTE HORNETS 106-102 | Kyle Kuzma chiude con 28 punti, 10 rimbalzi e 5 assist nel successo Wizards in volata, conquistato senza Bradley Beal sul parquet negli ultimi 9.8 secondi da gara - uscito zoppicante lamentando un dolore al ginocchio, in un match per lui da 26 punti e 50% al tiro dal campo; guida di un quintetto tutto in doppia cifra che conquista la 6^ vittoria nelle ultime 7 gare. Dall’altra parte scenario opposto: nonostante i 23 punti di Kelly Oubre e i 18 di Gordon Hayward, per Charlotte sono 11 sconfitte nelle ultime 12