La parola "tanking" è quella più spesso associata, in ottica NBA, al talento francese probabile prima scelta assoluta al prossimo Draft. Ma per Flavio Tranquillo ci sono almeno tre buoni ragioni per considerare rischiosissima (e strategicamente sbagliata) l'idea di non puntare a vincere per avere più chance alla Lottery di scegliere per primi

La grande corsa a Wembanyama . Sembra quasi che in NBA si disputi un campionato parallelo: chi punta al titolo (o almeno ai playoff) e chi invece ha già gli occhi puntati sul pezzo grosso del Draft 2023: Victor Wembanyama , il talento francese che ha incantato nelle due sfide di Las Vegas di inizio ottobre, che oggi è il miglior marcatore del campionato francese e che ha da poco esordito sfiorando la doppia doppia (20 punti e 9 rimbalzi) con la nazionale maggiore transalpina. Ma ha senso "tankare", ovvero puntare a perdere, per avere più chance alla Lottery di mettere le mani sul centro del Boulogne-Lavallois (o Metropolitans 92)? Flavio Tranquillo ha un'idea chiara , e a "Basket Room Daily" l'ha esposta senza mezzi termini: "Chi arriverà sul fondo della classifica - nelle ultime tre posizioni - avrà il 14% di chance di vincere la prima scelta assoluta . Guardiamo il dato dall'altra parte: vuol dire avere l'86% di probablità di non farcela ". E poi ancora, aggiunge Tranquillo: "La storia ci insegna che alla n°1 al Draft nel passato sono stati scelti LaRue Martin, Michael Olowokandi, Kent Benson e Anthony Bennett ...", come a dire: la primissima scelta assoluta n on è necessariamente sinonimo di campione .

E anche quando lo è - insiste Tranquillo - vincere non è conseguenza scontata: "I Cavs hanno 'tankato' selvaggiamente per arrivare a LeBron James. Quanti titoli ha vinto Cleveland con LeBron nella sua prima permanenza in maglia Cavs? Zero. New Orleans ha avuto due volte la prima scelta assoluta, per prendere due talenti generazionali come Anthony Davis e Zion Williamson. Quanti titoli hanno vinto i Pelilcans grazie a loro? Zero, almeno fino a ora". Insomma, non si discute sul talento di Wembanyama, ma perdere a oltranza per sperare di averlo in squadra potrebbe essere tattica rischiosa. E forse non così intelligente.