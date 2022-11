Non solo Wembanyama: i migliori prospetti del 2023

12/28

Il gioco in spot-up e i tiri dal palleggio hanno messo in mostra le doti di un giocare che punta a essere un realizzatore “su tre livelli” - come va tanto di moda dire negli ultimi anni - caratteristica fondamentale per essere credibile anche in NBA. Il fisico però gli permette di creare separazione dagli avversari, nonostante la sua partenza in stagione con Duke non sia stata delle migliori: a livello di potenzialità in pochi possono vantare i suoi margini, a parte chi ovviamente siede in cima a questa classifica