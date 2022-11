Un canestro nelle ultime cinque partite (tre delle quali vinte). Due punti in 166 minuti trascorsi in campo. Sono statistiche che getterebbero nella disperazione chiunque - sono invece un punto di orgoglio per P.J. Tucker. Non che l'ala dei Sixers non amerebbe segnare di più e contribuire maggiormente anche in attacco, ma da sempre la sua specialità è la difesa e l'ultima serie di cinque partite disputate è lì una volta di più a dimostrarlo. Il canestro mandato a segno a meno di tre minuti dalla fine nel ko subìto da Philadelphia a Charlotte (1/4 in serata al tiro per lui), è il primo negli ultimi 12 tentativi: Tucker infatti non aveva tirato neppure una volta (in 30 minuti) nella gara contro Utah, per poi concludere con 0/1 (in 32 minuti) contro Milwaukee, 0/1 (in 33) contro Minnesota e con 0/6 (in 37) contro Brooklyn. Ma il minutaggio che coach Rivers continua a dare al neo-arrivato in casa Sixers è segno dell'importanza fondamentale di Tucker nell'altra metà campo, quella difensiva. E c'è un dato che lo testimonia: i giocatori da lui marcati nelle 4 gare precedenti a quella con gli Hornets sono sempre andati sotto media - e si parla di alcuni dei migliori realizzatori di questa lega.