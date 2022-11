9/17

Discorso a parte invece va fatto per Jayson Tatum autore di 35 punti con 15/28 dal campo e un eloquente +45 di plus/minus in 30 minuti. L’assenza di Jaylen Brown (infortunio al collo) e Al Horford (schiena) non sono un problema, mentre il loro compagno di squadra All-Star ne mette 16 in un primo quarto da sogno per i Celtics - che piazzano il 24-4 di parziale, mandando a segno sei triple in fila e regalandosi una frazione da 73% al tiro. Boston dopo un quarto di stagione è la miglior squadra NBA per record (17-4), un traguardo raggiunto tutt’altro che per caso