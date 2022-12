Gli Orlando Magic sono una delle squadre più martoriate dagli infortuni di tutta la lega, ma forse qualcosa sta per cambiare. Questa notte contro gli Atlanta Hawks sono tornati in campo Cole Anthony, che non giocava dal 26 ottobre, e soprattutto Markelle Fultz, che ha fatto il suo debutto stagionale in quintetto al fianco di Paolo Banchero. La prima scelta assoluta del Draft 2017 aveva subito una frattura all’alluce pochi giorni prima dell’inizio del training camp e ha saltato le prime 21 partite della stagione, ma ha ripreso immediatamente il suo posto da titolare non appena ne ha avuto la possibilità. Per lui alla fine ci sono 8 punti in 17 minuti (due in più rispetto al limite di 15 inizialmente concordato) con 3/8 al tiro e due liberi a segno, con un rimbalzo, 4 assist, 2 recuperi e 1 stoppata con un plus-minus di -7 in una serata in cui i Magic hanno perso di 17, subendo la sesta sconfitta in fila nonostante i 20 punti di Banchero e i 22 di Franz Wagner. Nonostante il rientro delle due guardie (11 punti per Anthony dalla panchina), rimangono tanti i giocatori indisponibili per coach Mosley, costretto a fare a meno di Jalen Suggs, Chuma Okeke, Mo Bamba e Wendell Carter Jr., oltre a perdere Gary Harris a metà partita per un problema al bicipite femorale (per non parlare di Jonathan Isaac, che non gioca dal 2 agosto 2020 nella bolla di Disney World).