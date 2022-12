I migliori e i peggiori del mese di novembre NBA

8/10

Il quintetto di Minnesota non funziona, in attacco non incide e in difesa non trova mai i giusti accoppiamenti: il risultato è che i T’Wolves, ora anche senza Towns, non sono riusciti a portare a termine il processo di ambientamento di Rudy Gobert in squadra - galleggiando a livello di risultati, ma non facendo quel salto di qualità atteso da un roster che ha aggiunto un All-Star sacrificando buona parte delle proprie prospettive future