Leonard torna e segna il canestro decisivo. VIDEO

Kawhi Leonard non avrebbe potuto sperare in un ritorno (il terzo, o forse il quarto, soltanto in questi primi 50 giorni di regular season) migliore, con la giocata e la scossa necessaria per provare a lasciarsi alle spalle i tanti momenti difficili vissuti negli ultimi mesi trascorsi lontano dal parquet. Un bellissimo canestro in isolamento a 1.4 secondi dalla sirena che sancisce la vittoria Clippers a Charlotte e porta il bottino complessivo dell’ex Spurs e Raptors a quota 16 punti - mai così tanti da quando è rientrato dopo aver saltato per intero la stagione 2021-22. Un momento in cui mettere da parte la distorsione alla caviglia destra e tutti gli altri infortuni accumulati nel tempo: “Non credo che ci sia qualcuno che ama la pallacanestro più di me: sono felice ed entusiasta ogni volta che posso scendere in campo. È stato fantastico riuscire a realizzare quel tiro”. Nessun commento indimenticabile, ma frasi di enorme peso se relazionate alla tipologia di personaggio che Leonard rappresenta - introverso come pochissimi altri.