Austin Reaves vuole passarla, ma fa 2 punti. VIDEO

HIGHLIGHTS NBA

Mitchell show e Lakers ko, Dallas beffa Denver

Scatenato Donovan Mitchell contro i Lakers, travolti dai suoi 43 punti che regalano a Cleveland il miglior record casalingo dell’intera NBA (11-1): niente da fare per LeBron James, il grande ex di giornata autore di 21 punti e 17 rimbalzi in un match in cui la squadra di Los Angeles perde Anthony Davis causa influenza. Detroit si infiamma nella ripresa e batte a domicilio Miami, Dallas guidata da un Luka Doncic in tripla doppia (22 punti, 10 rimbalzi e 12 assist) supera in volata Denver

MIAMI HEAT-DETROIT PISTONS 96-116 | I Pistons conquistano una rarissima larga e comoda vittoria arrivata in trasferta, scappando via nel punteggio dopo l’intervallo lungo e condannando Miami all’ennesimo passo falso di un claudicante avvio di stagione. Per Detroit è il successo con il più ampio margine in stagione, mentre gli Heat incassano così la terza sconfitta nelle ultime quattro gare, privi tra gli altri dell’infortunato Jimmy Butler - ancora alle prese con i problemi al ginocchio destro

Protagonista del successo di Detroit è Bojan Bogdanovic, che mette a segno 28 dei suoi 31 punti nel secondo tempo dando il via alla vittoria Pistons: “Volevamo giocare più veloce e muove un po’ di più il pallone nella ripresa: ho segnato un paio di triple e da lì si è aperto il campo”, spiega in un match in cui Alec Burks aggiunge 18 punti in una ripresa da 69 punti segnati complessivamente dagli ospiti, con Isaiah Stewart che sotto canestro chiude con 11 punti e 11 rimbalzi