Steph & Klay fermano Boston, tripla doppia Jokic

4/17

I Pacers hanno solo da incolpare loro stessi per non essere riusciti a superare un avversario così rimaneggiato. Tyrese Haliburton è il miglior realizzatore dei suoi con 35 punti a cui aggiunge anche 9 assist con 12/15 al tiro e 7/8 da tre punti, in una serata in cui altri sei compagni chiudono in coppia cifra e i Pacers tirano 21/44 dall’arco. Peccato però che non siano in grado di opporsi ai Nets nella metà campo difensiva e in particolare nel pitturato, lasciando per strada una vittoria che sembrava già scritta

