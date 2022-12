Rimonta pazza di Boston a LA, Giannis batte Curry

1/10

PHILADELPHIA 76ERS-SACRAMENTO KINGS 123-103 | Tutto facile per i Sixers, che segnano 80 punti nel solo primo tempo e toccano più volte il +28 in una gara dominata dal secondo quarto in poi. Per i Sixers è la terza vittoria consecutiva per cominciare una serie di sette gare in fila davanti al proprio pubblico, spaccando in due la partita con un secondo da 41-23. Ai Kings non bastano i 22 punti di Domantas Sabonis per evitare la terza sconfitta nelle prime quattro gare di un giro a est da sei partite

