Phoenix travolge L.A., Pelicans ko all'OT coi Jazz

Utah batte per la terza volta in stagione New Orleans, superando i Pelicans grazie ai 70 punti della coppia Clarkson-Markkanen che beffa all’overtime un Zion Williamson da 31 punti, tutto facile per Memphis che passeggia contro Milwaukee, tocca il +50 a inizio quarto periodo e si prende il successo (tripla doppia da 25 punti per Ja Morant). Nuovo massimo in carriera da 41 punti per Tyler Herro nella vittoria in volata degli Heat a Houston. Phoenix parte forte e torna al successo dopo cinque ko in fila