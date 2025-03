Sono le ultime due squadre ad aver alzato il Larry O’Brien Trophy e, secondo molti, quella tra Boston e Denver avrebbe dovuto anche essere la sfida finale della scorsa stagione, ma il crollo di Nikola Jokic e compagni contro Minnesota aveva scombussolato i piani, così come nel 2023 i Celtics erano andati a una sola partita dall’arrivare alle Finals e quindi affrontare i Nuggets. I percorsi delle due squadre, quindi, sembrano in qualche modo destinati a incrociarsi. A dire il vero, poi, tutta la prima parte di stagione di Celtics e Nuggets si è in qualche modo assomigliata, con entrambe le squadra a dare l’impressione di giocare un po’ con le marce basse. A Boston, reduce dal trionfo su Dallas che aveva riportato il titolo in città dopo 16 anni, tutti sembravano voler prendere la regular season con grande calma, lasciando senza troppi patemi la testa della classifica della Eastern Conference a Cleveland. A Denver, viceversa, la prima parte di stagione è servita per metabolizzare la perdita di Kentavious Caldwell-Pope, punto fermo della squadra campione nel 2023 volato a Orlando, e l’inserimento in squadra della variabile rappresentata da Russell Westbrook. Siccome i due percorsi di Boston e Denver, come detto, paiono in tutto e per tutto simili, ora i ragazzi di coach Joe Mazzulla e quelli agli ordini di Mike Malone si trovano ad affrontarsi occupando in entrambi casi il 2° posto nelle rispettive Conference. Non solo, le ultime settimane hanno visto Celtics e Nuggetsaccelerare il passo e il confronto diretto sembra arrivare proprio al momento giusto.