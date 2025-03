Non sembra esserci pace per Sacramento, che anche in una nottata che ha portato alla vittoria a Houston, importantissima nella rincorsa alla zona play-in della Western Conference che i buonissimi risultati arrivati dopo il cambio in panchina e la promozione di Doug Christie hanno reso praticabile, rischia di ricevere una pessima notizia. Domantas Sabonis, punto fermo della squadra e protagonista dell’ennesima stagione eccellente con 19.9 punti, 14.4 rimbalzi e 6.3 assist di media a partita, ha infatti dovuto abbandonare la sfida con i Rockets dopo poco più di un minuto di gioco. Mentre accelerava per correre verso la metà campo avversaria, il lituano ha avvertito un forte dolore nella zona del tendine del ginocchio sinistro ed è stato necessario sorreggerlo mentre abbandonava il parquet. Sabonis non è più stato in grado di rientrare in partita e ora, in attesa dei rituali esami di approfondimento, i Kings trattengono il fiato. “Vedremo nei prossimi giorni” ha risposto coach Christie ai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di Sabonis, “forse già domani avremo un’idea della gravità dell’infortunio”. E per Sacramento, al momento all’8° posto a Ovest e a una sola vittoria di distanza da Golden State, l’esito degli esami effettuati sarà atteso con grande ansia, perché il centro ex Indiana e Oklahoma City era e rimane essenziale per gli equilibri tattici dei Kings.