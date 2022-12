Era partito alla grande, come al suo solito in questo periodo di stagione, che lo sta vedendo dominare ogni avversario. Per Anthony Davis c'erano già 10 punti (segnati tutti nel primo quarto) a referto, ma poi l'ala dei Lakers - su un contatto apparentemente innocuo con Nikola Jokic nel tentativo di eseguire un sottomano rovesciato - ha sentito un dolore al piede destro che lo ha costretto ad andare negli spogliatoi dopo soli 17 minuti. Da lì, però, non è più uscito, neppure nel secondo tempo, gettando nell'ansia i tifosi gialloviola. Coach Darvin Ham ha fatto sapere che il giocatore si è sottoposto ai raggi X già alla Crypto.com Arena ma i Lakers vogliono saperne di più e allora nella giornata di oggi arriverà anche una risonanza magnetica, per assicurarsi che il n°3 gialloviola non debba fermarsi ancora, in uno dei momenti più positivi della sua carriera, con i Lakers che hanno bisogno del suo apporto per scalare la classifica della Western Conference. La speranza (e anche un moderato ottimismo che filtra da L.A.) e che l'entità dell'infortunio non sia grave: dopo aver saltato quasi metà delle gare in calendario negli ultimi due anni, finora erano state soltanto 4 le gare senza Anthony Davis in campo per i Lakers. E in California sperano che la lista non debba allungarsi.