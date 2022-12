Rose a Chicago, il pubblico canta: "MVP". VIDEO

Migliaia di fischi sono diventati applausi e festeggiamenti in un istante: è bastato che Tom Thibodeau chiamasse Derrick Rose dalla panchina per farlo entrare in campo - finito ai margini della rotazione dei Knicks in questa stagione, ma tornato sul parquet per l’occasione: quattro minuti finali, con New York in pieno controllo e tre punti a referto grazie a un tripla celebrata dal pubblico dei Bulls come fosse un gol all’ultimo minuto della propria squadra. L’amore incondizionato di tutto l’Illinois per il più giovane MVP della storia NBA, ha portato il pubblico a intonare quelle tre lettere: M-V-P, come se l’ultimo decennio costellato di infortuni e di punti interrogativi non fosse mai esistito. Al cuor non si comanda, mai: “Vedere tutte queste persone che continua a tifare per me è un’emozione che non ha eguali”. Un’emozione a cui Thibodeau non ha voluto sottrarre il suo giocatore, tanto da andare da lui a chiedergli se volesse o meno mettere piede sul parquet: “Non posso dire cosa gli ho risposto altrimenti prendo una multa o una squalifica: ma il concetto era che mi sentivo pronto per dare il mio contributo. Sono felice che la squadra abbia giocato una partita del genere”.