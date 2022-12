Boston-Orlando, streaming domenica alle 21 su Sky

Appuntamento da non perdere con il grande basket NBA in prima serata sui canali Sky Sport e in via eccezionale in streaming aperto a tutti anche sul nostro sito: Boston contro Orlando, una partita che vedrà come protagonista Paolo Banchero - non solo il miglior rookie dell’anno finora, ma anche un talento legato a doppio filo con il nostro Paese. Un match da seguire a partire dalle 21 di domenica 18 dicembre con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Non poteva esserci antipasto migliore per la sfida che ci attende domenica 18 in prima serata su Sky Sport NBA alle 21 e in via eccezionale anche in streaming sul nostro sito: Orlando infatti ha già fatto visita a Boston nelle scorse ore, portando a casa una clamorosa vittoria in trasferta (soltanto la seconda in questi primi due mesi per i Magic), con Paolo Banchero e compagni che hanno allungato a cinque la striscia di vittorie consecutive. Con le squadre giovani funziona così: ci vuole poco a volare sulle ali dell’entusiasmo e all’occorrenza battere anche la miglior squadra della lega. È quanto successo al TD Garden, con il n°5 di passaporto italiano che ha chiuso con 20 punti a referto, 3/6 dall’arco, 5 rimbalzi e 5 assist, dimostrando ancora una volta tutto il suo talento anche contro una difesa organizzata come quella dei Celtics. Al suo fianco ci saranno anche i fratelli Wagner, oltre al sorprendente Bol Bol di queste settimane e al ritrovato Markelle Fultz. Una squadra intrigante da seguire chiamata a replicare un exploit non da poco.