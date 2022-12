Boston-Orlando in streaming: Banchero sfida Tatum

Super sfida in prima serata sui canali Sky Sport e in via eccezionale anche in streaming sul nostro sito: i Boston Celtics prima forza della Eastern Conference sfidano gli Orlando Magic guidati da Paolo Banchero, principale candidato al premio di rookie dell’anno e sorprendente in questi primi due mesi di carriera da professionista. Un match tutto da seguire a partire dalle 21 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

Paolo Banchero in prima serata in via eccezionale in streaming disponibile per tutti sul sito di Sky Sport: non bisogna dunque prendere impegni per domenica sera alle 21, ma sintonizzarsi con la super sfida tra Boston Celtics e Orlando Magic, con la squadra della Florida che fa visita alla miglior franchigia NBA di questi primi due mesi - reduce dalla miglior settimana della sua stagione, con Orlando che ha vinto quattro gare in fila (quasi il 50% del bottino dell’intera regular season) guidata neanche a dirlo da un convincente Banchero che ci ha ormai abituato a prestazioni da 20+ punti. Il n°5 di passaporto italiano si conferma come uno dei migliori rookie non tanto e non solo di questa regular season - tutti vedono in lui il principale candidato a vincere il premio di rookie dell’anno - ma anche un potenziale All-Star, pronto a prendersi palcoscenici e grandi soddisfazioni in carriera.