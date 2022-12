Inizia nel peggiore dei modi la serata di Natale per i Suns, felici di ritrovare Devin Booker sul parquet dopo che l’All-Star di Phoenix aveva saltato le ultime tre partite a causa di un infortunio all’inguine. La gioia però si trasforma nel giro di quattro minuti in ansia, visto che il n°1 della squadra dell’Arizona è stato costretto a lasciare il parquet proprio a causa del riacutizzarsi di un problema che ora potrebbe tenerlo fuori decisamente più a lungo - rovinando quindi in parte lo spirito del Christmas Day per i Suns, che si sono goduti il loro gioiellino per quattro minuti in un match chiuso con due punti a referto e 1/2 dal campo. Booker che nel frattempo va a caccia di record, fermo a quota 1.045 triple realizzate in carriera e a sette bersagli pesanti di distanza da un’icona come Steve Nash per diventare il primo all-time nella storia della franchigia di Phoenix. Nel frattempo però coach Monty Williams dovrà inventare una nuova rotazione, in una stagione finora costellata di stop e infortuni vari per i Suns, che non hanno permesso alla squadra di trovare la giusta amalgama e continuità sul parquet.