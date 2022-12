L'ala dei Nuggets ha chiuso con 28 punti e 13 rimbalzi una sontuosa partita, risultando decisivo - con Jokic e Murray - nella vittoria di Denver su Phoenix. Ma a rubare i riflettori sono state le sue evoluzioni aeree sopra il ferro, il marchio di fabbrica per un giocatore da sempre abituato a dare spettacolo in volo. E in questo video potete rivedere tutte le 7 incredibili schiacciate del suo Natale ad alta quota

Aaron Gordon-schiacciate è un binomio che funziona alla perfezione da sempre. I veri tifosi NBA hanno ancora negli occhi i suoi duelli magici allo Slam Dunk Contest con Zach LaVine, quando il primo era in maglia Orlando Magic e il giocatore oggi ai Bulls vestiva quella dei Minnesota Timberwolves. Gordon in quelle gare delle schiacciate in anni consecutivi (il 2015 a New York, l'anno dopo a Toronto) si è sempre dovuto "accontentare" del secondo posto, ma l'ala oggi a Denver ha voluto riprendersi il palcoscenico la notte di Natale confezionando un vero e proprio "dunk show" nella gara contro i Phoenix Suns. Per lui - che oggi a 27 anni, non più 20 o 21 come al tempo - la bellezza di 7 schiacciate, una più bella dell'altra, fino a quella conclusiva in contropiede volando sopra Landry Shamet che già oggi si candida a schiacciata dell'anno.