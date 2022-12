La giocata di Natale: Tatum vola su Giannis. VIDEO

In una serata di riscatto per Boston, che vince con merito il match contro Milwaukeee, le copertine sono tutte per Jayson Tatum - autore di ben 41 punti con 14/22 al tiro, 7 rimbalzi, 5 assist, 3 recuperi e soprattutto una super schiacciata in testa a Giannis Antetokounmpo, per nulla intimidito dalla stazza del campione greco dei Bucks. Un’inchiodata clamorosa, tanto che anche Francesco Bonfardeci in telecronaca non può far altro che sottolinea che “questa è la giocata di Natale”