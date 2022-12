Sabonis, infortunio al pollice: proverà a giocare

La diagnosi è di quelle che i Kings speravano di evitare: rottura del legamento del pollice della mano destra, ridotto in una condizione che non lascia ben sperare soprattutto per i tempi di recupero del pieno utilizzo della mano destra - non quella che il talento lituano utilizza per tirare, uscita malconcia dal quarto periodo del match perso da Sacramento contro Washington tre giorni fa. Gli esami infatti hanno confermato i sospetti e Domantas Sabonis al momento viene indicato come “in dubbio” per la partita contro Denver - indicazione di come la squadra californiana proverà a capire se è possibile fasciare la mano e restare in campo nonostante l’infortunio. Un’assenza che potrebbe pesare non poco per una squadra che si è aggrappata alle prestazioni di un talento che è ragione della rinascita Kings di questi primi due mesi di regular season, trascinante con i suoi 17.9 punti, 12.4 rimbalzi (nessuno in NBA ne prende più di lui) e 6.7 assist in un gruppo che al momento è sesta forza a Ovest. Sempre fuori dai playoff dalla primavera 2006, a Sacramento sperano che l’infortunio non tenga fuori a lungo Sabonis e gli permetta nel minor tempo possibile di tornare a inseguire il sogno postseason insieme ai suoi compagni di squadra.