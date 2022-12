Zion torna e domina con 43, ma Russell lo attacca

Con la partita in bilico in un quarto finale punto a punto, lo schema dei New Orleans Pelicans è stato decisamente chiaro: "Date palla a Zion e toglietevi di torno" ha detto ridendo CJ McCollum. D’altronde non serve molto altro quando Williamson è in queste condizioni: il leader dei Pelicans, tornato in campo dopo tre gare di assenza per via del protocollo anti-Covid, ha dominato il finale di gara contro i Minnesota Timberwolves realizzando gli ultimi 14 punti dei suoi (mai successo prima nella storia della franchigia) e chiudendo con 43, il suo nuovo massimo in carriera. Nell’ultimo minuto di gioco con il punteggio in parità, Williamson ha prima rubato il pallone in difesa per schiacciare il +2 a 39 secondi dalla fine e, dopo il canestro del pareggio di Anthony Edwards, si è guadagnato due tiri liberi prendendo fallo da Rudy Gobert (il sesto della sua partita), spezzando la parità dalla lunetta a 4 secondi dalla fine. Proprio contro il tre volte difensore dell’anno Williamson aveva realizzato una clamorosa schiacciata per aprire il secondo tempo, i due punti più belli (peraltro tutti di mano destra, quella tecnicamente "debole") dei 33 segnati solamente nella ripresa dal futuro All-Star (solo Anthony Davis come lui nella storia dei Pelicans). Le sue cifre alla fine sono eccezionali: 14/21 dal campo e 14/19 ai liberi (entrambi career high dalla lunetta) e una tripla a segno, quella a 2:17 dalla fine per riportare i suoi a -2 e riaprire definitivamente i giochi. Questa ennesima vittoria, la quarta consecutiva per New Orleans, riporta Williamson e compagni al primo posto a Ovest in coabitazione con i Denver Nuggets — il tutto senza poter contare su Brandon Ingram da ben più di un mese.