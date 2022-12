Brooklyn fa 10 in fila, perdono Lakers e Bucks

9/17

MIAMI HEAT-LOS ANGELES LAKERS 112-98 | Lakers sempre senza Davis, Heat senza Lowry, e con le due superstar in campo che si elidono (27 punti per LeBron James, 27 anche per Butler) a far la differenza è il supporting cast (23 per Adebayo, 18 per Herro) e soprattutto il conto delle palle perse. Sono 26 quelle dei gialloviola, che portano a 31 punti di Miami, contro le sole 6 commesse dalla squadra di casa. Un divario che porta la squadra di Spoelstra a tirare 15 volte in più di quella di Ham, consegnando loro una vittoria già in ghiaccio dopo i primi tre quarti

