Marjanovic segna coi Rockets: esultano a Dallas

Doncic e Dallas non si fermano, Boston batte L.A.

Ottava tripla doppia stagionale per Luka Doncic (35 punti) e quinto successo in fila per Dallas che batte anche Houston, Jayson Tatum e Jaylen Brown firmano 29 punti a testa nella vittoria in volata sui Clippers, massimo in carriera da 17 assist per Ja Morant e Memphis passa a Toronto. Indiana batte anche Cleveland, New York perde ancora nonostante i 41 punti di Julius Randle, torna a sorridere Charlotte che si sbarazza in casa di OKC

CHARLOTTE HORNETS-OKLAHOMA CITY THUNDER 121-113 | LaMelo Ball regala una boccata d’ossigeno agli Hornets, fermandosi a un solo assist da una tripla doppia da 27 punti e 10 rimbalzi e portando così in dote a Charlotte il terzo successo delle ultime 14 gare. Vittoria figlia anche dei 25 punti con 10/13 al tiro di PJ Washington e della miglior prestazione in carriera del rookie Mark Williams, autore di 17 punti e 13 rimbalzi (entrambi massimi in stagione). Decisivo il parziale finale da 18-10, mentre i Thunder vanno ko nonostante i 28 punti di Shai Gilgeous-Alexander

INDIANA PACERS-CLEVELAND CAVALIERS 135-126 | I due ex Sacramento Kings regalano il 19° successo stagionale (a fronte di 17 sconfitte) ai Pacers, che fanno un’altra vittima eccellente e battono anche i Cavaliers grazie ai 29 punti di Tyrese Haliburton (conditi con nove assist e 6/8 dall’arco) e dai 25 punti di Buddy Hield, che firma la tripla più veloce di sempre e permette a Indiana di restare avanti nel finale. Terza sconfitta in fila per Cleveland nonostante i 28 punti di Donovan Mitchell e i 19 con 14 rimbalzi di Jarrett Allen