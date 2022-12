Dopo meno di 48 ore dalla sua storica prestazione contro i Knicks in tripla doppia da 60-21-10, Luka Doncic ha ricevuto in regalo quanto richiesto nell’intervista post partita: “Ho bisogno di una birra per riprendermi” e un’azienda slovena non se l’è fatto ripetere due volte, facendo recapitare a Dallas per il campione dei Mavs un’edizione speciale chiamata “recovery beer”. Una di quelle da godersi dopo una super partita come quella contro New York o come le tante altre già raccolte nella sua sorprendente carriera