“Si sottoporrà a ulteriori esami questo fine settimana, come fissato in precedenza con l’attesa di ulteriori 14 giorni per capire se il problema è completamente risolto: non sembrano esserci fortunatamente dei passi indietro e o dei contrattempi venuti fuori nel percorso di recupero, quindi credo che se tutto va per il verso giusto, rivedremo Curry in campo contro San Antonio il prossimo 13 gennaio”: parole e musica di Bob Myers, il dirigente Warriors che ha così indirettamente rassicurato anche la NBA che per quella data ha in programma una super sfida in Texas - una partita quella tra San Antonio e Golden State che andrà in scena su un palcoscenico speciale come l’Alamodome - raccogliendo una folla e un pubblico raramente visto a bordocampo in una gara NBA. Gli Spurs infatti hanno annunciato di aver staccato oltre 53.000 biglietti, puntando a far sì che la gara diventi la terza all-time per numero di spettatori nella storia della lega (sempre dietro i 62.046 paganti che al Georgia Dome assistettero all’ultima partita di Michael Jordan in maglia Bulls contro gli Hawks): una ragione in più per fare uno sforzo ed esserci, in fondo quella folla - nonostante sia pubblico “avversario” - non vede l’ora di godersi Steph Curry in azione sul parquet.