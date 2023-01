Jared Jeffries ha giocato per 11 stagioni in NBA: scelto con la chiamata n°11 al Draft dagli Washington Wizards dopo un’ottima carriera collegiale con gli Indiana Hoosiers (che lo portò a vincere nel 2002 il premio di Big Ten Player of the Year), Jeffries ha giocato non solo con la squadra capitolina, ma anche a New York (a cui ha legato due passaggi e il maggior numero di partite della sua carriera), Houston e Portland e ora al suo palmares ha aggiunto un nuovo trofeo - quello di trionfatore della trasmissione TV “Ok, il prezzo è giusto”, il quiz che negli USA va avanti ormai da 50 anni e che per diverso tempo è stato molto popolare anche in Italia. Jeffries infatti ha vinto un’auto nuova risolvendo il gioco che viene chiamato “One Away”, in cui viene mostrato il prezzo sbagliato di un’automobile con tutte le cifre errate che “distano di una” da quella corretta: l’obiettivo è quello di trovare, come dice anche il titolo della trasmissione, il prezzo esatto della vettura. E Jeffries non ha esitato a comporre il 22.376 dollari che gli ha permesso di portare a casa la Toyota in palio (con tanto di corsa a braccia alzate come se avesse segnato un canestro sulla sirena, come ai vecchi tempi).