Stasera Miami-Milwaukee, diretta dalle 19 su Sky

Questa volta Giannis Antetokounmpo dovrebbe essere in campo per guidare i suoi Bucks, dopo l'assenza di due giorni fa sempre contro Miami in cui è arrivata una sconfitta di misura 108-102. In quell'occasione a fare la differenza fuorono i 28 punti di Gabe Vincent e i 24 con 12 rimbalzi di Bam Adebayo. Ci saranno comunque delle assenze importanti, con Middleton ancora ai box da una parte e Lowry e Duncan Robinson fuori dall'altra (in dubbio la presenza di Tyler Herro). Milwaukee sta attraversando un periodo complicato e arriva da cinque sconfitte nelle ultime 10 gare, resistendo comunque al terzo posto a Est. Gli Heat sono in risalita in ottava posizione, avendo vinto le ultime due (compresa quella con i Bucks) e sette delle ultime 10. Sarà una partita importante quindi per entrame le squadre, con i Bucks che devono difendere la propria posizione in classifica da Cleveland e gli Heat che vogliono risalire fino alla zona playoff (sono pari a Indiana e devono superare New York per togliersoi dalla zona play-in). Appuntamento in diretta dalle 19 su Sky Sport NBA, con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.