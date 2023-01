CJ McCollum fa da agente e dà notizie sui Raptors

Quando si parla di mercato e di trade in NBA bisogna sempre stare molto attenti, visto che il pericolo di tempering è dietro l’angolo: non si può infatti parlare con un giocatore sotto contratto con altre squadre senza passare dalla franchigia che ha un accordo con lo stesso, ma nel 2023 è irreale pensare anche soltanto che i giocatori non chiacchierino tra di loro - confidando malumori, giornate storte e magari anche l’idea di cambiare aria dopo diversi mesi di difficoltà. È quanto successo a CJ McCollum, che ha raccolto le confidenze di un “collega” dei Raptors - di cui non ha fatto il nome - ma al quale ha accennato durante un’intervista sottolineando: “Ci sono voci riguardo il fatto che diversi giocatori non siano felici della resa di squadra a Toronto, ma visto che sarebbe tampering, non posso parlarne oltre. Penso che di sicuro i Raptors scambieranno qualcuno nel prossimo futuro”. Tanto basta per accendere le fantasie degli appassionati, con Fred VanVleet diventato indiziato numero uno di questo possibile cambio di maglia: in scadenza questa estate e con una player option da quasi 23 milioni di dollari per la stagione 2023-24, il giocatore dei Raptors potrebbe lasciare il Canada prima della deadline di febbraio - risolvendo in un colpo solo i problemi sia per lui che per Toronto. Se si parla poi di confidenze, l'altro nome circolato è quello di Gary Trent Jr. - che con McCollum ha giocato ai Blazers e che pure ambisce ad altri palcoscenici e a giocare in contesti in grado di dimostrarsi da subito più vincenti. Ma sarà stato davvero lui a confidarsi con McCollum? Lo scopriremo nei prossimi giorni.