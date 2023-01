Steve Kerr con Michael Jordan ci ha giocato per più di tre anni, può dire di averlo visto da vicino e di conoscerlo bene. Per questo l'ultimo complimento che sceglie di regalare alla sua attuale superstar agli Warriors, Steph Curry, è di quelli che non passano inosservati. "Steph è il Michael Jordan moderno. Quando giocavo con i Bulls, metà della gente che veniva all'arena aveva indosso una maglia rossa n°23. Oggi metà del pubblico ha la n°30 blu e gialla, perché Steph trascende la pallacanestro. Credo sia dovuto al modo in cui gioca, che è davvero di ispirazione per tanti: non importa dove giochiamo, troviamo sempre tantissime persone che fanno il tifo per lui e che non vedono l'ora di vederlo giocare".